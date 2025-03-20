Депутат Госдумы Свищёв предложил вручить Дзюбе ведомственную награду

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. Вчера, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

«Не знаю, насколько это большое событие для российского футбола, но это большое событие для Артёма Дзюбы. Человек стал рекордсменом и ориентиром для молодых и опытных футболистов. Им есть к чему стремиться и на кого равняться. Я считаю, что РФС должен как-то на это отреагировать. Возможно, должны быть проведены какие-то номинации, вручены призы или даже ведомственные награды. Это не должно остаться незамеченным!

Можно по-разному относиться к каждому игроку, но это достижение заслуживает внимания. Я поздравляю Артёма. Это хороший результат, ведь он уже не молодой спортсмен, который за последнее время поменял несколько клубов. Сейчас Дзюба активно помогает «Акрону». Я знаю владельцев «Акрона», знаю, как они пришли в футбол, как переживают за свою команду. Для них клуб — это родное дитя. А помощь Дзюбы — это очень хороший результат», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.