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Депутат Госдумы Свищёв предложил вручить Дзюбе ведомственную награду

Депутат Госдумы Свищёв предложил вручить Дзюбе ведомственную награду
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы по голам за национальную команду. Вчера, 19 марта, Дзюба отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0), забив свой 31-й гол за сборную России. Таким образом, он обошёл экс-нападающего сборной России Александра Кержакова (30).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Не знаю, насколько это большое событие для российского футбола, но это большое событие для Артёма Дзюбы. Человек стал рекордсменом и ориентиром для молодых и опытных футболистов. Им есть к чему стремиться и на кого равняться. Я считаю, что РФС должен как-то на это отреагировать. Возможно, должны быть проведены какие-то номинации, вручены призы или даже ведомственные награды. Это не должно остаться незамеченным!

Можно по-разному относиться к каждому игроку, но это достижение заслуживает внимания. Я поздравляю Артёма. Это хороший результат, ведь он уже не молодой спортсмен, который за последнее время поменял несколько клубов. Сейчас Дзюба активно помогает «Акрону». Я знаю владельцев «Акрона», знаю, как они пришли в футбол, как переживают за свою команду. Для них клуб — это родное дитя. А помощь Дзюбы — это очень хороший результат», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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