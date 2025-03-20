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Матч «Барселона» — «Осасуна» пройдёт 27 марта, несмотря на протесты обоих клубов

Матч «Барселона» — «Осасуна» пройдёт 27 марта, несмотря на протесты обоих клубов
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Перенесённый матч 27-го тура Примеры между «Барселоной» и «Осасуной» пройдёт 27 марта, несмотря на несогласие с такой датой обоих клубов. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, изначально игра должна была состояться 8 марта, но она была отменена из-за смерти врача «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. В итоге Королевская испанская футбольная федерация назначила дату проведения матча на 27 марта, что не устроило ни «Осасуну», ни «Барселону». Клубы подали протест, однако он был проигнорирован.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 60 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал» (60 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (58 очков).

«Осасуна» — 14-я. В активе команды 33 набранных очка по результатам 27 проведённых встреч.

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