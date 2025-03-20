Петржела: рекорд Дзюбы — большое событие для Артёма, но не для российского футбола

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на историческое достижение нападающего Артёма Дзюбы в футболке национальной команды. В матче с Гренадой Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды.

«Рекорд Дзюбы — это большое событие не для российского футбола, а для Артёма», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Артём оказался лучшим российским бомбардиром, а затем – лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову.