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Петржела: рекорд Дзюбы — большое событие для Артёма, но не для российского футбола

Петржела: рекорд Дзюбы — большое событие для Артёма, но не для российского футбола
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на историческое достижение нападающего Артёма Дзюбы в футболке национальной команды. В матче с Гренадой Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды.

«Рекорд Дзюбы — это большое событие не для российского футбола, а для Артёма», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

36-летний Дзюба летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу сезона Артём оказался лучшим российским бомбардиром, а затем – лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее оба рекорда принадлежали экс-игроку «Зенита» и сборной страны Александру Кержакову.

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