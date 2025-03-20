«Манчестер Сити» хочет подписать одну из главных звёзд «Барселоны» более чем за € 80 млн

Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах флангового нападающего заинтересован «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

Согласно сведениям источника, «горожане» готовы предложить за одну из главных звёзд более € 80 млн.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.