Колыванов: сборная России не напрягаясь выиграла у Гренады, но могла забить и больше
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу национальной команды в матче с Гренадой. Товарищеская встреча завершилась со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Я был на матче сборных России и Гренады. Таким составом национальная команда ранее не выходила, появились новые лица. Как мы и предполагали, счёт получился крупным, но могли забить и больше. Сборная России должна собираться и готовиться к возвращению на международную арену. Выиграли по делу, не напрягаясь. Результат положительный — это главное. Продолжаем играть «на ноль» — тоже хорошо (смеётся)», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Как сборная России играет при Карпине:
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