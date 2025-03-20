Колыванов: сборная России не напрягаясь выиграла у Гренады, но могла забить и больше

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов прокомментировал победу национальной команды в матче с Гренадой. Товарищеская встреча завершилась со счётом 5:0.

«Я был на матче сборных России и Гренады. Таким составом национальная команда ранее не выходила, появились новые лица. Как мы и предполагали, счёт получился крупным, но могли забить и больше. Сборная России должна собираться и готовиться к возвращению на международную арену. Выиграли по делу, не напрягаясь. Результат положительный — это главное. Продолжаем играть «на ноль» — тоже хорошо (смеётся)», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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