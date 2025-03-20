Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мама Дзюбы — о рекорде Артёма: гордимся, что воспитали такого сына

Мама Дзюбы — о рекорде Артёма: гордимся, что воспитали такого сына
Аудио-версия:
Комментарии

Светлана Дзюба, мама нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России Артёма Дзюбы, отреагировала на рекорды футболиста.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Это неожиданно, обалденно, в шоке! Конечно, мы надеялись, мы хотели, особенно в сборной. Это было что-то. Спасибо всем, кто доверился Артёму. Мы гордимся, что такого сына воспитали, что он оправдал все надежды, несмотря ни на что. Молодец!» — приводит слова Светланы Дзюбы Odds.ru.

В матче с Гренадой, который состоялся накануне, 19 марта, Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды. 36-летний нападающий летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу нынешнего сезона Артём оказался лучшим российским бомбардиром, побив рекорд Александра Кержакова. Действующий контракт футболиста с «Акроном» рассчитан до лета 2025-го.

Материалы по теме
Матвей Кисляк: Артём Дзюба помогал освоиться в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android