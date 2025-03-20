Мама Дзюбы — о рекорде Артёма: гордимся, что воспитали такого сына

Светлана Дзюба, мама нападающего тольяттинского «Акрона» и сборной России Артёма Дзюбы, отреагировала на рекорды футболиста.
«Это неожиданно, обалденно, в шоке! Конечно, мы надеялись, мы хотели, особенно в сборной. Это было что-то. Спасибо всем, кто доверился Артёму. Мы гордимся, что такого сына воспитали, что он оправдал все надежды, несмотря ни на что. Молодец!» — приводит слова Светланы Дзюбы Odds.ru.
В матче с Гренадой, который состоялся накануне, 19 марта, Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды. 36-летний нападающий летом 2024 года стал игроком тольяттинского «Акрона». По ходу нынешнего сезона Артём оказался лучшим российским бомбардиром, побив рекорд Александра Кержакова. Действующий контракт футболиста с «Акроном» рассчитан до лета 2025-го.
- 20 марта 2025
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