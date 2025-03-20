Хорватия — Франция: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Хорватии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).