Хорватия — Франция: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск
Поделиться
Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Хорватии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Начало игры — в 22:45 мск.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2025
-
20:38
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:30
-
19:11
-
19:03
-
19:01
-
18:55
-
18:50
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05