Стали известны подробности о новом контракте Винисиуса с «Реалом»

Продолжается переговорный процесс между мадридским «Реалом» и нападающим клуба Винисиусом Жуниором о новом трудовом соглашении футболиста. На текущий момент переговоры не вступили в финальную стадию. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, по новому контракту бразильский игрок получит повышение заработной платы, которое будет умеренным и не нарушит баланс зарплат в команде. Подчёркивается, что потенциальное повышение оклада Винисиуса не должно вызвать вопросов у других звёздных игроков «сливочных», таких как Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Также сторона 24-летнего вингера работает над включением в контракт пункта об отступных. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий зарабатывает в испанском гранде около € 15 млн в год.

Сколько зарабатывают футболисты: