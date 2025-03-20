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Игорь Колыванов: лучше бы Дзюба забил на чемпионате Европы или в отборочных матчах

Игорь Колыванов: лучше бы Дзюба забил на чемпионате Европы или в отборочных матчах
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов отреагировал на историческое достижение нападающего Артёма Дзюбы в футболке национальной команды России. В матче с Гренадой Дзюба забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром в истории отечественной национальной команды.

«Рад за Дзюбу, что стал единоличным лидером по голам за сборную. Но надо поблагодарить Валерия Георгиевича за вызов — думаю, Артём уже это сделал. Дзюба заслужил этот вызов своим отношением, голами в последних матчах и хорошей физической формой. В свои 36 лет Артём смотрелся очень прилично: забил, помогал партнёрам, отдал голевую. Артём счастлив. Можно его только поздравить с таким достижением. Но лучше бы он забил на чемпионате Европы или в отборочных встречах, однако пока такой возможности нет. Артём воспользовался предоставленным шансом — молодец», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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