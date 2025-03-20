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Испанский «Бетис» выпустил футболку с персонажем аниме Наруто для продвижения в Японии

Испанский «Бетис» выпустил футболку с персонажем аниме Наруто для продвижения в Японии
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Испанский «Бетис» выпустил лимитированную коллекцию футболок, посвящённых персонажу аниме Наруто. Создание экипировки приурочено к визиту клуба в Токио и направлено на популяризацию бренда в Японии.

Наруто — популярный персонаж аниме, созданного в 90-е годы Масаси Кисимото и пользующегося большой популярностью в мире. Как сообщает пресс-служба «Бетиса», предмет одежды призван передать дань уважения японской культуре и одному из её самых знаковых персонажей. Фигура главного героя сериала изображена как на передней, так и на задней части футболки бело-зелёного цвета, а на рукаве расположена эмблема, характеризующая персонажа, с логотипом сериала.

Сериал «Наруто», премьера которого на телевидении состоялась в 2002 году, рассказывает историю подростка-ниндзя по имени Наруто Узумаки. Футболка «Бетиса» с изображением Наруто вышла ограниченным тиражом — всего 845 экземпляров.

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