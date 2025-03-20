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Четыре клуба РПЛ оштрафованы за нецензурные скандирования фанатов в матчах Кубка России

Четыре клуба РПЛ оштрафованы за нецензурные скандирования фанатов в матчах Кубка России
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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» оштрафованы за скандирование ненормативной лексики болельщиками в матчах Фонбет Кубка России.

«Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику в матче с московским «Динамо» — штраф 80 тыс. рублей. Клуб предупреждён, что могут быть применены более строгие меры.

Болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику в адрес другого клуба в матче с «Ростовом» — штраф 40 тыс. рублей.

«Спартак» оштрафован на 50 тыс. за нецензурные скандирования болельщиков в матче с «Акроном». Тренер красно‑белых Сакич за выход за пределы технической зоны оштрафован на 30 тыс. рублей.

Болельщики «Локомотива» за скандирование ненормативной лексики оштрафованы на 30 тыс., а за массовое выбегание из технической зоны с выходом на поле персонала и запасных игроков «Локомотив» оштрафован на 40 тыс.», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

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