Кирьяков: Кисляк на пути к тому, чтобы стать ведущим футболистом ЦСКА

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о прогрессе полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка.

«Я согласен, что Кисляк в этом сезоне очень хорошо прогрессирует. Но многое зависит от клуба, за который футболист выступает. Если у команды хорошие результаты, это помогает игроку раскрываться. В любом случае, чтобы серьёзно заявить о себе, нужно стать лидером в клубе и влиять на результат. Желаю этого не только Кисляку, но и другим талантливым нашим ребятам. Пока рано говорить, что без Кисляка нельзя представить нынешний ЦСКА. Но Матвей сейчас на пути к тому, чтобы стать ведущим футболистом клуба», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матвей Кисляк принял участие в 21 встрече ЦСКА в сезоне-2024/2025. На счету футболиста два забитых мяча и одна результативная передача. 19 марта 2025 года Кисляк дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче с командой Гренады (5:0).