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«Ливерпуль» усилил интерес к Хави Симонсу, «Лейпциг» оценивает игрока в € 80 млн — CO

«Ливерпуль» усилил интерес к Хави Симонсу, «Лейпциг» оценивает игрока в € 80 млн — CO
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«Ливерпуль» начал активнее проявлять интерес к 21-летнему атакующему полузащитнику «РБ Лейпциг» Хави Симонсу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, изначально немецкий клуб хотел выручить с потенциального трансфера нидерландского футболиста € 100 млн, однако грядущим летом готов отпустить его за сумму около € 80 млн. Подчёркивается, что конкуренцию мерсисайдцам в борьбе за подписание Симонса могут составить «Манчестер Сити» и «Бавария».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Симонса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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