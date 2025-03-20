Защитник «Байера» Гримальдо рассказал, что ответил бы на предложение перейти в «Реал»

Защитник леверкузенского «Байера» Алехандро Гримальдо ответил на вопрос, как отреагировал бы на предложение перейти в мадридский «Реал».

– Много говорят, что Хаби Алонсо возглавит «Реал». Вы бы отказали, если бы он вас пригласил?

– Я не знаю, какое решение примет Хаби. Это только его решение. Что касается меня, то я был воспитан в «Ла Масии» – там я вырос как футболист и как человек. И это тот клуб, в котором я мечтал играть с самого детства.

Помню интервью, которые давал в детстве – в них говорил, что моей мечтой является попасть в основную команду «Барселоны». И это всегда оставалось моей мечтой, – приводит слова Гримальдо Sport.es.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может заменить Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» по окончании нынешнего сезона.

Гримальдо начинал свою карьеру в футбольной школе «Валенсии», а затем вошёл в молодёжную систему «Барселоны». В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в 39 матчах за леверкузенскую команду во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами.