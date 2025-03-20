«Барселона» сделала выбор между подписанием Салаха или Диаса из «Ливерпуля» — Footmercato

«Барселона» внимательно следит за будущим нападающих «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Луиса Диаса, поскольку грядущим летом мерсисайдцы готовят масштабную перестройку в клубе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, изначально сине-гранатовые ставили в приоритет покупку колумбийского футболиста. Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что качества Диаса полностью подходят нынешней команде.

Однако на текущий момент каталонский клуб делает выбор в пользу Салаха, поскольку, в отличие от Диаса, контракт египетского футболиста с «Ливерпулем» истекает по окончании нынешнего сезона и его можно будет подписать бесплатно. Подчёркивается, что «Барселона» не рассматривает вариант с подписанием сразу двух этих игроков.

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