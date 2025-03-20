Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сделала выбор между подписанием Салаха или Диаса из «Ливерпуля» — Footmercato

«Барселона» сделала выбор между подписанием Салаха или Диаса из «Ливерпуля» — Footmercato
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» внимательно следит за будущим нападающих «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Луиса Диаса, поскольку грядущим летом мерсисайдцы готовят масштабную перестройку в клубе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, изначально сине-гранатовые ставили в приоритет покупку колумбийского футболиста. Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что качества Диаса полностью подходят нынешней команде.

Однако на текущий момент каталонский клуб делает выбор в пользу Салаха, поскольку, в отличие от Диаса, контракт египетского футболиста с «Ливерпулем» истекает по окончании нынешнего сезона и его можно будет подписать бесплатно. Подчёркивается, что «Барселона» не рассматривает вариант с подписанием сразу двух этих игроков.

Луис Диас Подробнее
Мохамед Салах Подробнее
Материалы по теме
«Манчестер Сити» хочет подписать одну из главных звёзд «Барселоны» более чем за € 80 млн

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android