Италия — Германия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Италии и Германии. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Встреча начнётся в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Германии. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).