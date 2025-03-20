Экс-спортдиректор «Чайки»: я изначально был против подписания Ведерникова в команду

Бывший спортивный директор «Чайки» Андрей Михеев поделился деталями перехода в команду защитника Данилы Ведерникова, который покинул команду спустя 13 дней после подписания контракта.

«Что касается ситуации с Данилой Ведерниковым, то я изначально был против подписания этого футболиста в «Чайку». Причём Калешин знал об этом, знал об этом игроке и спрашивал: «Получается подписать его или нет?» Уже дальше всё происходило без моего участия», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

7 марта текущего года защитник Данила Ведерников подписал контракт с «Чайкой» после разрыва соглашения с «Пари НН». 20 марта футболист стал игроком «Астрахани».