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Форвард «Ромы» Пауло Дибала перенесёт операцию

Форвард «Ромы» Пауло Дибала перенесёт операцию
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Нападающему «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибале предстоит перенести операцию по причине травмы левой полусухожильной мышцы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«В ближайшие дни Дибала перенесёт операцию после травмы левой полусухожильной мышцы. Игрок и клуб пришли к обоюдному соглашению, что это лучший вариант действий для оптимального восстановления», — говорится в заявлении.

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:0) форвард вышел на замену на 63-й минуте, но уже через 12 минут покинул поле из-за боли в ноге.

В текущем сезоне 31-летний футболист провёл 36 встреч за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

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