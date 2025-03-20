«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 48 млн за хавбека «Боруссии» Дортмунд — Bild

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить € 48 млн за немецкого футболиста.
В нынешнем сезоне Нмеча принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
Нмеча сыграл три встречи в составе взрослой сборной Германии, в которых забил один гол.
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