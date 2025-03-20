Белоус: нельзя трезво оценивать игру России с Гренадой, но Замбия станет для нас проверкой
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о победе сборной России в матче с Гренадой. Товарищеская встреча завершилась со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
«Нельзя трезво оценивать игру сборной России с Гренадой. Это было шоу, на которое пришло много болельщиков в ожидании гола Дзюбы. В любом случае это была интересная игра. Уже во время или после матча со сборной Замбии можно будет судить о реальных возможностях нашей национальной команды. Замбия станет проверкой для сборной России, ведь это крепкий середняк африканского континента», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится 25 марта. Игра пройдёт в Москве и начнётся в 20:00 мск.
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