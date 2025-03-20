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Калафьори рассказал об особом подходе Артеты к себе при трансфере в «Арсенал»

Калафьори рассказал об особом подходе Артеты к себе при трансфере в «Арсенал»
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Итальянский защитник Риккардо Калафьори рассказал о впечатлениях от трансфера в лондонский «Арсенал», а также поделился деталями общения с главным тренером команды Микелем Артетой.

«Первое, что приходит на ум, — это организация, насколько они заботятся о каждом игроке со всех точек зрения, как на поле, так и за его пределами. Что касается Артеты, я сразу был поражён тем, насколько сильно он хотел узнать меня. Однажды он прислал мне несколько фотографий моей семьи и попросил рассказать, что значит для меня каждый член семьи. Ничего подобного со мной раньше не случалось, я не говорю, что он убедил меня только этим, но это, безусловно, стало важным моментом», — приводит слова Калафьори Evening Standard со ссылкой на Rivista Undici.

Риккардо Калафьори перебрался в «Арсенал» из «Болоньи» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 45 млн. В текущем сезоне на счету итальянца 26 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он забил три гола и оформил две результативные передачи.

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