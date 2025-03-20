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Стали известны подробности трансфера Мартинса в «Спартак» зимой 2022 года

Стали известны подробности трансфера Мартинса в «Спартак» зимой 2022 года
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Во время переговоров по трансферу полузащитника Кристофера Мартинса «Янг Бойз» не хотел отдавать игрока в «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Паоло Ваноли, который тогда тренировал московский клуб, попросил спортивного директора «Спартака» Луку Каттани найти игрока в центр поля с определёнными функциями. Каттани сразу же обратился к кандидатуре Мартинса, который, по мнению итальянца, был идеальным вариантом для «Спартака».

Изначально переговоры были настолько тяжёлыми, что Каттани три дня подряд не выходил из своего гостиничного номера. Швейцарцы хотели продать Мартинса, а Каттани настаивал на аренде с правом выкупа. Потому что в противном случае на полузащитника пришлось бы потратить почти весь бюджет, выделенный на зимнее трансферное окно. Во время переговоров руководство «Янг Бойз» даже удивлялось: «Мы привыкли, что русские не жалеют денег и платят сразу», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, «Спартак» арендовал Мартинса у «Янг Бойз» зимой 2022 года, летом того же года полузащитник перешёл в московский клуб на постоянной основе.

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