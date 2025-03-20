Джон Терри заявил, что Джеку Грилишу стоит задуматься об уходе из «Ман Сити»

Бывший центральный защитник и капитан «Челси» Джон Терри заявил, что нападающему «Манчестер Сити» Джеку Грилишу стоит подумать об уходе из манчестерского клуба.

«Ему стоит рассмотреть все варианты. Я не говорю, что он должен покинуть «Манчестер Сити», потому что это одна из лучших команд в мире. Но, думаю, ему нужно задаться вопросом: «Буду ли я частью этой команды в будущем?»

Джек – невероятно талантливый игрок, и, на мой взгляд, он показывает свою лучшую игру, когда у него есть свобода. Ему нужен тренер, который позволит ему быть собой. Он не тот игрок, который хочет сидеть на скамейке. Думаю, это не идёт ему на пользу.

Так что на его месте я бы немного забеспокоился и подумал: «Мне нужно уйти», потому что сборная Англии для него очень важна. Надо сказать, что внимание всегда приковано к Джеку, ему непросто – он молодой парень, на которого постоянно оказывается давление. Я никогда не видел, чтобы кто-то так усердно работал в клубе. У меня есть представление о том, насколько для него важен футбол в целом», – приводит слова Терри talkSPORT.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.