Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» может усилить состав защитником из «Ювентуса» — Sky Sport Italia

«Наполи» может усилить состав защитником из «Ювентуса» — Sky Sport Italia
Комментарии

«Наполи» проявляет интерес к 26-летнему центральному защитнику «Ювентуса» Федерико Гатти. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, неаполитанский клуб предпримет попытку подписать итальянского футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что Гатти может стать потенциальной заменой для 33-летнего центрального защитника «Наполи» Жуана Жесуса.

В нынешнем сезоне Гатти принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ювентуса» Алейников: думал, Алексей Миранчук заиграет в «Аталанте»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android