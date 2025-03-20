«Наполи» может усилить состав защитником из «Ювентуса» — Sky Sport Italia

«Наполи» проявляет интерес к 26-летнему центральному защитнику «Ювентуса» Федерико Гатти. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, неаполитанский клуб предпримет попытку подписать итальянского футболиста грядущим летом. Подчёркивается, что Гатти может стать потенциальной заменой для 33-летнего центрального защитника «Наполи» Жуана Жесуса.

В нынешнем сезоне Гатти принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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