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Стали известно, какой клуб хотел подписать Мартинса зимой 2022 года, помимо «Спартака»

Стали известно, какой клуб хотел подписать Мартинса зимой 2022 года, помимо «Спартака»
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«Боруссия» из Мёнхенгладбаха хотела подписать полузащитника Кристофера Мартинса зимой 2022 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Немцы конкурировали со «Спартаком» за право подписать игрока, но решили отказаться от полузащитника из-за его истории травм.

Напомним, «Спартак» арендовал Мартинса у «Янг Бойз» зимой 2022 года, летом того же года полузащитник перешёл в московский клуб на постоянной основе.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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