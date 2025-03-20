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Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори заявил о желании стать полузащитником

Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори заявил о желании стать полузащитником
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Защитник лондонского «Арсенала» Риккардо Калафьори рассказал об адаптации к идеям главного тренера «канониров» Микеля Артеты, а также о желании сменить позицию.

«Тьяго Мотта [в «Болонье»], а затем [Лучано] Спаллетти [в сборной Италии] и Артета сильно изменили меня с точки зрения видения игры, пространства, которое нужно занимать. Но я также думаю, что есть много защитников с лучшими качествами, чем у меня. Вот почему я так много работаю вне поля.

Есть много вещей, которые я до сих пор не умею делать. Среди них — желание научиться играть как можно больше ролей. На данный момент я чувствую, что знаю, как играть на двух позициях, я также хотел бы освоить третью — полузащитника, это роль, которая всегда очаровывала меня», — приводит слова Калафьори Evening Standard со ссылкой на Rivista Undici.

Риккардо Калафьори перебрался в «Арсенал» из «Болоньи» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 45 млн. В клубе и в сборной Италии Калафьори периодически появляется на позициях левого защитника и в центре обороны.

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