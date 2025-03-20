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Стала известна точная сумма, за которую «Спартак» купил Мартинса зимой 2022 года

Стала известна точная сумма, за которую «Спартак» купил Мартинса зимой 2022 года
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Сумма трансфера полузащитника Кристофера Мартинса в «Спартак» зимой 2022 года составила € 7,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. € 500 тыс клуб заплатил за полугодичную аренду и € 7 млн – за полноценный трансфер.

Зимой 2022 года «Спартак» арендовал Мартинса у «Янг Бойз», летом того же года полузащитник перешёл в московский клуб на постоянной основе.

Всего в составе красно-белых полузащитник из Люксембурга принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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