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Стали известны клубы, которые хотели купитть Мартинса у «Спартака» в летнее и зимнее ТО

Стали известны клубы, которые хотели купитть Мартинса у «Спартака» в летнее и зимнее ТО
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Летом 2024 года «Сельта» хотела купить полузащитника Кристофера Мартинса у «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Спортивный директор клуба Томаш Амарал посчитал предложение недостаточно хорошим — и отказался от продажи. Он был готов расстаться с игроком только за хорошие деньги. Также летом агенты со стороны приносили варианты с арендой Мартинса в «Аль-Джазиру» из ОАЭ и в турецкие клубы, но отдавать игрока в аренду никто не собирался.

Зимой у «Спартака» было конкретное предложение от команды из Лиги 1 по трансферу Кристофера, но нынешний спортивный директор клуба Кахигао заблокировал продажу люксембуржца», ― добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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