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Кейн: персона Тухеля была важным фактором моего перехода в «Баварию»

Кейн: персона Тухеля была важным фактором моего перехода в «Баварию»
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Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о главном тренере «трёх львов» Томасе Тухеле, с которым они вместе работали в мюнхенском клубе.

«Томас Тухель являлся важной причиной моего перехода в мюнхенскую «Баварию». Я знаю, насколько он качественный тренер. Когда он говорит, от него исходит много энергии, энтузиазма и страсти. Минувший сезон с ним был действительно хорошим для меня. Я очень рад начать эту главу в истории Англии вместе с ним», — сказал Кейн на пресс-конференции.

Тухель занимал должность главного тренера «Баварии» с марта 2023 по июнь 2024 года. Кейн перешёл в мюнхенский клуб летом 2023 года.

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