Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен стал самым подешевевшим игроком чемпионата Турции

Сегодня, 20 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по турецкой Суперлиге. Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий на правах аренды в составе турецкого «Галатасарая», стал самым подешевевшим игроком турнира.

Трансферная стоимость нигерийца снизилась на € 5 млн и теперь составляет € 70 млн. Отметим, Виктор Осимхен продолжает оставаться самым дорогим футболистом в чемпионате Турции. Трансферная стоимость ближайшего преследователя, форварда «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири, составляет € 24 млн.

«Галатасарай» арендовал Осимхена у «Наполи» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне в активе нападающего 26 голов и пять результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Осимхену со стороны английского «Манчестер Юнайтед».