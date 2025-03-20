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Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен стал самым подешевевшим игроком чемпионата Турции

Форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен стал самым подешевевшим игроком чемпионата Турции
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Сегодня, 20 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по турецкой Суперлиге. Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий на правах аренды в составе турецкого «Галатасарая», стал самым подешевевшим игроком турнира.

Трансферная стоимость нигерийца снизилась на € 5 млн и теперь составляет € 70 млн. Отметим, Виктор Осимхен продолжает оставаться самым дорогим футболистом в чемпионате Турции. Трансферная стоимость ближайшего преследователя, форварда «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири, составляет € 24 млн.

«Галатасарай» арендовал Осимхена у «Наполи» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне в активе нападающего 26 голов и пять результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Осимхену со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

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