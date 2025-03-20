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Сборная России показала всё, что осталось за кадром матча с Гренадой глазами Дзюбы

Сборная России показала всё, что осталось за кадром матча с Гренадой глазами Дзюбы
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Пресс-служба сборной России понаблюдала за нападающим национальной команды Артёмом Дзюбой на протяжении всего игрового дня матча с Гренадой (5:0). В частности, в видео представлены переживания 36-летнего футболиста, его общение с партнёрами по сборной и главным тренером Валерием Карпиным, а также эмоции нападающего после финального свистка.

Полностью видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале сборной России.

Во встрече с Гренадой Дзюба забил гол, ставший для него 31-м в составе сборной России. Таким образом, 36-летний форвард единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

25 марта команда Карпина встретится в товарищеском матче с Замбией.

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