Стало известно, кто может заменить Раньери в «Роме» в следующем сезоне

Маурицио Сарри и Винченцо Монтелла являются кандидатами на замену Клаудио Раньери на посту главного тренера «Ромы» по окончании сезона-2024/2025. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Раньери не намерен продлевать контракт с клубом, который действует до июня 2025 года. Отмечается, что 73-летний специалист останется в «Роме» и примет участие в принятии решения о назначении своего преемника.

Сарри ушёл с поста главного тренера «Лацио» в 2024 году и с тех пор остаётся без клуба. Ранее он также возглавлял «Наполи», «Челси», «Ювентус» и ещё ряд итальянских команд. Монтелла — бывший тренер и игрок «Ромы», в ноябре его уже рассматривали на работу в римском клубе, но тогда выбор был сделан в пользу Раньери. На данный момент Монтелла возглавляет сборную Турции.