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Transfermarkt объяснил, почему повысил стоимость бразильцев «Зенита» Энрике и Педро

Transfermarkt объяснил, почему повысил стоимость бразильцев «Зенита» Энрике и Педро
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Вчера, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Аналитики ресурса назвали причины повышения цены бразильских вингеров «Зенита» Луиса Энрике и Педро.

«В «Зените» прибавку к стоимости получили новобранец Луис Энрике (€ + 3 млн до € 25 млн), который ушёл в отрыв в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата в силу своей крупной суммы трансфера (€ 33 млн из «Ботафого»), а также Педро (€ + 1 млн до € 10 млн), вернувшийся с победного для сборной Бразилии до 20 лет Кубка Америки. Юный вингер «селесао» стал одним из главных героев турнира, что напрямую повлияло на повышение рыночной стоимости», — говорится в материале Transfermarkt.

Трансфер вингера сборной Бразилии Луиса Энрике в «Зенит» за € 33 млн стал самым дорогим в Российской Премьер-Лиге в зимнее трансферное окно. На момент осуществления сделки футболист оценивался в € 22 млн.

19-летний Педро в январе-феврале 2025 года принял участие в Кубке Южной Америки до 20 лет, где в составе бразильской сборной провёл девять матчей, все — в статусе капитана команды и стал победителем турнира. На счету вингера два гола и шесть голевых передач.

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