«Спасибо за доверие». Артём Дзюба поблагодарил Валерия Карпина

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился в своём телеграм-канале фотографией с главным тренером российской национальной команды Валерием Карпиным, которую он сопроводил комментарием: «Спасибо за доверие».

В четверг, 13 марта, было объявлено, что 36-летний форвард вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи. В среду, 19 марта, Дзюба вышел с капитанской повязкой на игру с Гренадой (5:0). В этой встрече футболист забил гол, ставший для него 31-м в составе российской национальной команды. Таким образом, Артём единолично оказался лучшим бомбардиром в её истории, опередив бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

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