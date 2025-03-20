«Спасибо за доверие». Артём Дзюба поблагодарил Валерия Карпина
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Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился в своём телеграм-канале фотографией с главным тренером российской национальной команды Валерием Карпиным, которую он сопроводил комментарием: «Спасибо за доверие».
В четверг, 13 марта, было объявлено, что 36-летний форвард вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи. В среду, 19 марта, Дзюба вышел с капитанской повязкой на игру с Гренадой (5:0). В этой встрече футболист забил гол, ставший для него 31-м в составе российской национальной команды. Таким образом, Артём единолично оказался лучшим бомбардиром в её истории, опередив бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
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Как сборная России играет при Карпине:
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