Украина — Бельгия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

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Сегодня, 20 марта, состоится первый стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют национальные команды Украины и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Нуэва Кондомина» в Мурсии, Испания. В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер из Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч состоится в воскресенье, 23 марта, в Бельгии. Начало игры — в 22:45 мск.

Украина завершила группу 1 Лиги B на втором месте, Бельгия в группе 3 Лиги A стала третьей. В последний раз сборные Украины и Бельгии встречались летом прошлого года. В матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 была зафиксирована ничья — 0:0.