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«Пари НН» объявил о расторжении контракта с защитником Маттео Стаматовым

«Пари НН» объявил о расторжении контракта с защитником Маттео Стаматовым
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«Пари НН» на официальном сайте объявил, что клуб достиг договорённости о расторжении контракта с 25-летним крайним защитником Маттео Стаматовым.

«Мы благодарим Маттео Стаматова за игру за нашу команду и за время, проведённое в «Пари НН». Желаем защитнику новых вызовов и успехов в дальнейшей карьере!» — написано на сайте нижегородского клуба.

Стаматов присоединился к «Пари НН» летом 2023 года. За этот период болгарский футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Также Стаматов по итогам прошлого сезона помог «Пари НН» сохранить место в РПЛ в переходных играх.

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