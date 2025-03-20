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Названы причины роста трансферной стоимости четырёх футболистов «Спартака»

Названы причины роста трансферной стоимости четырёх футболистов «Спартака»
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Вчера, 19 марта, немецкий портал Transfermаrkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, произвёл обновления данных по Российской Премьер-Лиге. Аналитики ресурса рассказали о причинах пересмотра трансферной стоимости футболистов московского «Спартака».

«Несмотря на недавнее завершение семиматчевой победной серии «Спартака» в РПЛ, часть игроков получили прибавки к своей рыночной стоимости. Затронула переоценка главного героя последних двух матчей Кристофера Мартинса (€ + 1 млн до € 6 млн), Александра Максименко (€ + 0,5 млн до € 4,5 млн), Наиля Умярова (€ + 0,5 млн до € 4 млн) и новобранца Пабло Солари (€ + 1 млн до € 8 млн).

Опорная зона и вратарская линия красно-белых стали одними из самых надёжных после возобновления сезона. Мартинс и Умяров не только успешно отрабатывали свои основные роли на поле, но и успешно созидали в формировании атакующих действий команды в важных играх в борьбе за чемпионский титул, чем и заслужили повышение до своего пикового рыночного значения в карьере», — говорится в материале Transfermarkt.

После 21 тура московский «Спартак» с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. Тройку лидеров замыкает «Зенит», который уступает красно-белым по дополнительным показателям.

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