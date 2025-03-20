Футболист «Арсенала» Мерино рассказал, как адаптируется к игре на позиции нападающего

Полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино поделился впечатлениями от игры в качестве нападающего в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0). Отметим, что испанец стал автором единственного гола.

«Я привыкаю быть нападающим, бороться с защитниками, которые бьют тебя сзади. Ты всегда в невыгодном положении, потому что они любят помечать свою территорию, запугивать тебя физически. Они хотят, чтобы тебе было неудобно и не было места, с первой до последней минуты — даже если мяча там нет.

[В нападении] это больше психологическая борьба, чем в полузащите, потому что это более прямая дуэль. Но я адаптируюсь, и если я в чём-то и хорош, так это в борьбе: мне нравится сражаться, я никогда не отступаю», — приводит слова Мерино The Guardian.

В текущем сезоне Мерино провёл 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.