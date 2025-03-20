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Футболист «Арсенала» Мерино рассказал, как адаптируется к игре на позиции нападающего

Футболист «Арсенала» Мерино рассказал, как адаптируется к игре на позиции нападающего
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Микель Мерино поделился впечатлениями от игры в качестве нападающего в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:0). Отметим, что испанец стал автором единственного гола.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'    

«Я привыкаю быть нападающим, бороться с защитниками, которые бьют тебя сзади. Ты всегда в невыгодном положении, потому что они любят помечать свою территорию, запугивать тебя физически. Они хотят, чтобы тебе было неудобно и не было места, с первой до последней минуты — даже если мяча там нет.

[В нападении] это больше психологическая борьба, чем в полузащите, потому что это более прямая дуэль. Но я адаптируюсь, и если я в чём-то и хорош, так это в борьбе: мне нравится сражаться, я никогда не отступаю», — приводит слова Мерино The Guardian.

В текущем сезоне Мерино провёл 33 матча за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

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