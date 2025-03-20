«Ничего не меняется». Мбаппе отреагировал на расистские оскорбления в адрес Фофана
Поделиться
Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался относительно расистских оскорблений, которым в социальных сетях подвергся защитник «Челси» Уэсли Фофана после поражения «синих» в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1). После игры «Челси» сделал заявление с осуждением проявления расизма по отношению к французскому футболисту.
Англия — Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Челси
Лондон
1:0 Мерино – 20'
«Это грустно. Мы ходим по кругу, ничего не меняется. Ничего не меняется. Все ребята поддерживают Уэсли. Мы рядом с ним», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
Фофана принял участие в одном матче за взрослую французскую национальную команду. Мбаппе сыграл 86 встречах в составе сборной Франции.
Материалы по теме
Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»:
Комментарии
- 20 марта 2025
-
20:35
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:45
-
19:31
-
19:30
-
19:30
-
19:11
-
19:03
-
19:01
-
18:55
-
18:50
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:20
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
17:55