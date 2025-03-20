«Ничего не меняется». Мбаппе отреагировал на расистские оскорбления в адрес Фофана

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался относительно расистских оскорблений, которым в социальных сетях подвергся защитник «Челси» Уэсли Фофана после поражения «синих» в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1). После игры «Челси» сделал заявление с осуждением проявления расизма по отношению к французскому футболисту.

«Это грустно. Мы ходим по кругу, ничего не меняется. Ничего не меняется. Все ребята поддерживают Уэсли. Мы рядом с ним», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Фофана принял участие в одном матче за взрослую французскую национальную команду. Мбаппе сыграл 86 встречах в составе сборной Франции.

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