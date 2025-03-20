Титов: согласен с Аршавиным, что рука Эраковича — это пенальти

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о решении «Зенита» подать жалобу в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по четырём эпизодам очного матча команд в 21-м туре чемпионата России (2:1). На 77-й минуте игры защитник гостей Страхиня Эракович прервал передачу красно-белых в своей штрафной, после чего мяч от его ноги отскочил в руку. Главный судья встречи Сергей Иванов не зафиксировал нарушение в этом моменте.

«Я не буду рассуждать, почему и как это всё – это уже дела «Зенита». Здесь есть ответ, он на поверхности. И этот ответ дал Андрей Сергеевич Аршавин, который сказал – если за такое не давать пенальти на Эраковиче, когда мяч попал от ноги в руку… Он прям чётко всё рассказал, почему – технический брак.

Я с ним полностью согласен. Ты футболист, и если тебе помогают руки, то я не знаю, кто ты тогда. Однозначно ставь судья там пенальти, и я думаю, вопрос был бы закрыт. И «Зенит» сейчас уже не подавал бы никакие апелляции ни на какой эпизод. Всё, больше мне комментировать нечего», – приводит слова Титова Metaratings.

Ранее заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин, комментируя эпизод с Эраковичем, сказал, что «за технический брак игрок должен наказываться пенальти».

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