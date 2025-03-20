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Нидерланды — Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнется в 22:45

Нидерланды — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45
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Сегодня, 20 марта, в первом матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Испании. Команды будут играть на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме (Нидерланды). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Начало игры — в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ответная встреча состоится в воскресенье, 23 марта, в Испании. Начало игры — в 22:45 мск.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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