Футболисты сборной России возложили цветы к мемориалу жертв Великой Отечественной войны

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Футболисты сборной России посетили Музей Победы на Поклонной горе, посвящённый Великой Отечественной войне. Экскурсия состоялась после первого товарищеского матча национальной команды во время мартовского тренировочного сбора со сборной Гренады. В нём подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу — 5:0.

Во время экскурсии игроки возложили цветы к мемориалу памяти жертвам Великой Отечественной войны. Видео с экскурсии поделилась пресс-служба национальной команды в официальном телеграм-канале сборной России.

Во вторник, 25 марта, российская национальная команда встретится со сборной Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.