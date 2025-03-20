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Футболисты сборной России возложили цветы к мемориалу жертв Великой Отечественной войны

Футболисты сборной России возложили цветы к мемориалу жертв Великой Отечественной войны
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Футболисты сборной России посетили Музей Победы на Поклонной горе, посвящённый Великой Отечественной войне. Экскурсия состоялась после первого товарищеского матча национальной команды во время мартовского тренировочного сбора со сборной Гренады. В нём подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу — 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

Во время экскурсии игроки возложили цветы к мемориалу памяти жертвам Великой Отечественной войны. Видео с экскурсии поделилась пресс-служба национальной команды в официальном телеграм-канале сборной России.

Во вторник, 25 марта, российская национальная команда встретится со сборной Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

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