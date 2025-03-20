Футболисты сборной России возложили цветы к мемориалу жертв Великой Отечественной войны

Футболисты сборной России посетили Музей Победы на Поклонной горе, посвящённый Великой Отечественной войне. Экскурсия состоялась после первого товарищеского матча национальной команды во время мартовского тренировочного сбора со сборной Гренады. В нём подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу — 5:0.
Во время экскурсии игроки возложили цветы к мемориалу памяти жертвам Великой Отечественной войны. Видео с экскурсии поделилась пресс-служба национальной команды в официальном телеграм-канале сборной России.
Во вторник, 25 марта, российская национальная команда встретится со сборной Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.
- 20 марта 2025
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