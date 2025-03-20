Сборная России посетила Музей Победы на Поклонной горе

Сборная России по футболу посетила Музей Победы на Поклонной горе в память героев Великой Отечественной войны.

«В ходе мероприятия футболисты национальной команды возложили цветы к монументу «Скорбь», нашли своих родственников-участников войны и познакомились с мультимедийной экспозицией музея», — сказано в телеграм-канале сборной России.

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

В среду, 19 марта, подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче победили сборную Гренады со счётом 5:0. Во вторник, 25 марта, российская национальная команда встретится с Замбией. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

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