Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: когда при просмотре VAR не могут найти ракурс, это портит российский футбол

Булыкин: когда при просмотре VAR не могут найти ракурс, это портит российский футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о судейских ошибках в Российской Премьер-Лиге и сравнил работу арбитров во встречах чемпионата России и Лиги чемпионов УЕФА.

«Хочется, чтобы в российском чемпионате было как можно меньше скандалов, а больше радовались результатам и игре команд. Например, в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» пятка Хвичи перед голом была во «вне игры» — всё это показали сразу же. В таких ситуациях не возникает никаких споров. Но когда при просмотре VAR не могут найти хорошую камеру, ракурс, правильно провести линии или не дать жёлтые карточки, это немного портит наш футбол. Хочется, чтобы было меньше таких скандальных моментов.

Понимаю Медведева с Миллером — у «Зенита» 100-летие клуба. Понимаю «Спартак», который хорошо настроился. Хочется, чтобы судьи допускали меньше ошибок в важных матчах и наш VAR работал хотя бы приближённо к Лиге чемпионов. В РПЛ всё для этого есть. Малейшие моменты решают исходы матча.

Дальше нас ждут ещё более важные встречи — там точно не хотелось бы видеть никаких споров и грубых судейских ошибок, повлиявших на исход матча и турнирную таблицу. Я за честный и справедливый футбол! Что касается встречи «Спартак» — «Зенит», жду решение ЭСК по карточкам и правильных кадров, на которых точно всё будет понятно, чтобы мы обращали внимание на игру команд, а не на судейские ошибки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Спихивать всё в голе «Спартака» на арбитров — безумие». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Спихивать всё в голе «Спартака» на арбитров — безумие». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android