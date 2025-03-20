Булыкин: когда при просмотре VAR не могут найти ракурс, это портит российский футбол

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о судейских ошибках в Российской Премьер-Лиге и сравнил работу арбитров во встречах чемпионата России и Лиги чемпионов УЕФА.

«Хочется, чтобы в российском чемпионате было как можно меньше скандалов, а больше радовались результатам и игре команд. Например, в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль» пятка Хвичи перед голом была во «вне игры» — всё это показали сразу же. В таких ситуациях не возникает никаких споров. Но когда при просмотре VAR не могут найти хорошую камеру, ракурс, правильно провести линии или не дать жёлтые карточки, это немного портит наш футбол. Хочется, чтобы было меньше таких скандальных моментов.

Понимаю Медведева с Миллером — у «Зенита» 100-летие клуба. Понимаю «Спартак», который хорошо настроился. Хочется, чтобы судьи допускали меньше ошибок в важных матчах и наш VAR работал хотя бы приближённо к Лиге чемпионов. В РПЛ всё для этого есть. Малейшие моменты решают исходы матча.

Дальше нас ждут ещё более важные встречи — там точно не хотелось бы видеть никаких споров и грубых судейских ошибок, повлиявших на исход матча и турнирную таблицу. Я за честный и справедливый футбол! Что касается встречи «Спартак» — «Зенит», жду решение ЭСК по карточкам и правильных кадров, на которых точно всё будет понятно, чтобы мы обращали внимание на игру команд, а не на судейские ошибки», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.