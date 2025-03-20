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Председатель «Ман Сити» Аль Мубарак встретился с Трампом в Белом доме

Председатель «Ман Сити» Аль Мубарак встретился с Трампом в Белом доме
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Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак в составе делегации Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) посетил Белый дом, где прошла встреча с президентом США Дональдом Трампом. Отмечается, что этот визит демонстрирует «давнюю дружбу между двумя странами».

Аль Мубарак стал председателем «Манчестер Сити», когда клуб был куплен Abu Dhabi United Group в сентябре 2008 года. Он также входит в ряд советов директоров, включая First Abu Dhabi Bank, Aldar Properties и Ferrari.

«Манчестер Сити» ушёл на международную паузу на пятом месте в таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 48 очков за 29 матчей.

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