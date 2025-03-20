Скалони высказался об отсутствии Месси в заявке сборной Аргентины на игры отбора к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отсутствие 37-летнего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в заявке национальной команды на матчи квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.

«Я уже давно поговорил с Лео. У него проблемы с приводящей мышцей [бедра], из-за чего он испытывает дискомфорт. К сожалению, Лео не сможет помочь нам. Для нас это серьёзное испытание, но команда справится с предстоящими матчами и сохранит наши идеи, независимо от футболистов, присутствующих на поле», — приводит слова Скалони Ole.

В субботу, 22 марта, сборная Аргентины встретится с Уругваем, 26 марта — с Бразилией.

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