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Белоус: «Краснодар» должен сконцентрироваться, иначе третьего шанса может и не быть

Белоус: «Краснодар» должен сконцентрироваться, иначе третьего шанса может и не быть
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о шансах «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона 2024/2025.

«Почему именно «Спартак» по игре фаворит в борьбе за чемпионство? Красно-белые, «Краснодар» и «Зенит» — главные фавориты на золото, ведь они идут ноздря в ноздрю. «Быки» ближайшие два матча играют с аутсайдерами: «Факелом» и «Акроном». Поэтому «Краснодар» должен полностью сконцентрироваться, иначе третьего шанса может и не быть», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За девять туров до конца чемпионата России «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 46 очками в 21 матче. Ближайшие преследователи, «Спартак» и «Зенит», имеют в своём активе по 43 набранных очка.

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