Антонио Рюдигер высказался о своём будущем в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«В футболе никогда не знаешь, но там, где я нахожусь сейчас, я очень, очень счастлив. Не собираюсь уходить в ближайшее время. Вот и всё», — приводит слова Рюдигера Madrid Xtra.

32-летний немецкий футболист выступает за «Реал» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.