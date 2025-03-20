Кечинов: Дзюба вписал себя в летопись российского футбола, это грандиозное событие

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о рекорде нападающего Артёма Дзюбы по голам за сборную России. В товарищеском матче со сборной Гренады Дзюба записал на свой счёт 31-й мяч в составе национальной команды.
«Рекорд Дзюбы — огромное и грандиозное событие. Артём стал лучшим бомбардиром сборной России и вписал себя в летопись российского футбола. Понятно, что Дзюбе хотелось бы установить рекорд в матче со сборными Испании или Аргентины. Но факт того, что он лучший бомбардир, дорогого стоит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Артём Дзюба получил вызов в состав сборной России впервые с 2021 года. Помимо забитого мяча, нападающий записал на свой счёт результативную передачу — на полузащитника Даниила Фомина на 53-й минуте.
- 20 марта 2025
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