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Кечинов: Дзюба вписал себя в летопись российского футбола, это грандиозное событие

Кечинов: Дзюба вписал себя в летопись российского футбола, это грандиозное событие
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о рекорде нападающего Артёма Дзюбы по голам за сборную России. В товарищеском матче со сборной Гренады Дзюба записал на свой счёт 31-й мяч в составе национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Рекорд Дзюбы — огромное и грандиозное событие. Артём стал лучшим бомбардиром сборной России и вписал себя в летопись российского футбола. Понятно, что Дзюбе хотелось бы установить рекорд в матче со сборными Испании или Аргентины. Но факт того, что он лучший бомбардир, дорогого стоит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Артём Дзюба получил вызов в состав сборной России впервые с 2021 года. Помимо забитого мяча, нападающий записал на свой счёт результативную передачу — на полузащитника Даниила Фомина на 53-й минуте.

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