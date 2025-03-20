Белоус — о Дзюбе: все рекорды когда-то бьют, но мы не будем играть с Гренадой и Брунеем

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на рекорд результативности нападающего Артёма Дзюбы в составе сборной России.

«Надолго ли рекорд Дзюбы? Все рекорды когда-то бьют. Тюкавин — хорошая кандидатура для того, чтобы это сделать. Он молодой и забивной парень, поэтому правильно называют его фамилию. Тюкавин — номер один, но есть ещё другие ребята, которым сейчас по 19 лет. В теории они могут побить рекорд Дзюбы. Однако нельзя забывать, что рано или поздно мы будем играть не только с Гренадой, Кубой и Брунеем, а с серьёзными сборными, которым забивать не так легко», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. Он стал главным бомбардиром в истории сборной России — теперь на его счету 31 гол.