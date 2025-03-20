Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Германия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Белоус — о Дзюбе: все рекорды когда-то бьют, но мы не будем играть с Гренадой и Брунеем

Белоус — о Дзюбе: все рекорды когда-то бьют, но мы не будем играть с Гренадой и Брунеем
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на рекорд результативности нападающего Артёма Дзюбы в составе сборной России.

«Надолго ли рекорд Дзюбы? Все рекорды когда-то бьют. Тюкавин — хорошая кандидатура для того, чтобы это сделать. Он молодой и забивной парень, поэтому правильно называют его фамилию. Тюкавин — номер один, но есть ещё другие ребята, которым сейчас по 19 лет. В теории они могут побить рекорд Дзюбы. Однако нельзя забывать, что рано или поздно мы будем играть не только с Гренадой, Кубой и Брунеем, а с серьёзными сборными, которым забивать не так легко», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. Он стал главным бомбардиром в истории сборной России — теперь на его счету 31 гол.

Материалы по теме
«Поиграю ещё годик. Не больше». Мощное выступление Дзюбы после рекорда в сборной России
«Поиграю ещё годик. Не больше». Мощное выступление Дзюбы после рекорда в сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android